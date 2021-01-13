Uraz Kaygılaroğlu yeni sevgilisini ilan etti eski eşi Melis İşiten bakın ne yazdı
Uraz Kaygılaroğlu yeni sevgilisiyle aşkını ilan etti. Eski eşi Melis İşiten'in yazdıkları gündeme bomba gibi düştü.
Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten 5 yıllık evliliklerini 2019 yılında bitirdi. Magazin dünyasının gözde çifti olarak bilinen ikilinin ayrılıkları herkesi şoke etti. 2017 yılında kızları Ada'yı kucaklarına alan çift, anlaşmalı olarak dostça ayrıldı.
Melis İşiten ile ayrılığın ardından Uraz Kaygılaroğlu'nun adı birçok aşk dedikodusuna karıştı. Aslı Enver'le başlamadan biten bir ilişkisi olduğu da söylendi. Fakat Kaygılaroğlu, geçtiğimiz yeni aşkını dünya aleme ilan etti.
Kaygılaroğlu, menajer Gamze Okutucu ile sarılırken çekilen fotoğrafını yayınladı. Uraz Kaygılaroğlu'nun kafalarını karıştıran bu gönderisi, 'Yeni aşk başladı' olarak yorumlandı.
Ayrıldıktan sonra eski eşi ile dostluğunu sürdüren Melis İşiten, Kaygılaroğlu'nun paylaşımının ardından manidar bir göndermede bulundu.