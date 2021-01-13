Uraz Kaygılaroğlu yeni sevgilisini ilan etti eski eşi Melis İşiten bakın ne yazdı

Melis İşiten ile ayrılığın ardından Uraz Kaygılaroğlu'nun adı birçok aşk dedikodusuna karıştı. Aslı Enver'le başlamadan biten bir ilişkisi olduğu da söylendi. Fakat Kaygılaroğlu, geçtiğimiz yeni aşkını dünya aleme ilan etti.