Uraz Kaygılaroğlu yatak pozunu paylaştı fotoğrafı çeken merak konusu oldu
Geçtiğimiz hafta oyuncu Berrak Tüzünataç'la aşk yaşadığını duyuran Uraz Kaygılaroğlu, yatakta çekilen karesini gözler önüne serdi. Takipçilerinden Kaygılaroğlu'na, "Fotoğrafı kim çekti?" sorusu gecikmedi.
Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç'ın aşkı magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Çıkan haberlerin ardından birlikteliklerini sosyal medyada ilan eden Kaygılaroğlu, gönderilerine bir yenisini daha ekledi.
Melis İşiten'den 2019 yılında ayrılan ve bu evliliğinden Ada adında bir kızı olan Uraz Kaygılaroğlu, yatakta çekilen bir karesini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Takipçileri ise ünlü oyuncuya, "Fotoğrafı kim çekti?" sorusunu yöneltti.
Konuyla ilgili suskunluğunu koruyan Kaygılaroğlu'nun gönderisi 124 binden fazla beğeni aldı.