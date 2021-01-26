Uraz Kaygılaroğlu Sefirin Kızı'ndan ayrıldı vedası kıyametleri kopardı

Uraz Kaygılaroğlu ise Instagram hesabından yaptığı veda paylaşımıyla olay yarattı. Kaygılaroğlu'nun vedasının ardından birçok kişi ''Artık diziyi izlemem'' yorumları attı. İşte Kaygılaroğlu'nun veda paylaşımı:

- Dağılmayın, gül suyu var! en başta kurduğu dünyada Gediz’i bana emanet eden, tüm süreçte fikirleri ve desteği ile, oyuncu yönetimindeki üstün başarısıyla yanımda olan Emre’ye;