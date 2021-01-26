Uraz Kaygılaroğlu Sefirin Kızı'ndan ayrıldı vedası kıyametleri kopardı
Neslihan Atagül'ün ayrıldığı Sefirin Kızı dizisinden Uraz Kaygılaroğlu da ayrıldı. Uraz'ın vedası sosyal medyada kıyametleri kopardı.
Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterini canlandıran Neslihan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle diziye veda etmek zorunda kaldı. Hemen ardından ise bir veda daha yaşandı. Uraz Kaygılaroğlu'nun diziden ayrılacağı biliniyordu fakat Atagül'ün diziden ayrılmasıyla erkene çekildi.
Sefirin Kızı son bölümde Gediz karakteri geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Dizinin başrol oyuncularından olan Uraz Kaygılaroğlu da son bölümde veda etti.
Dizinin sosyal medya hesabından da ünlü oyuncuya veda paylaşımı yapıldı.
Uraz Kaygılaroğlu ise Instagram hesabından yaptığı veda paylaşımıyla olay yarattı. Kaygılaroğlu'nun vedasının ardından birçok kişi ''Artık diziyi izlemem'' yorumları attı. İşte Kaygılaroğlu'nun veda paylaşımı:
- Dağılmayın, gül suyu var! en başta kurduğu dünyada Gediz’i bana emanet eden, tüm süreçte fikirleri ve desteği ile, oyuncu yönetimindeki üstün başarısıyla yanımda olan Emre’ye;