Uraz Kaygılaroğlu Sefirin Kızı'ndan ayrıldı Cem Yılmaz'la yeni projeye imza attı
Sefirin Kızı dizisinden ayrılan Uraz Kaygılaroğlu, Cem Yılmaz'ın Levent'teki ofisinden çıkarken objektiflere yansıdı.
Neslihan Atagül'ün hemen ardından Sefirin Kızı dizisinden çıkan Uraz Kaygılaroğlu, soluğu Cem Yılmaz'ın yanında aldı. Cem Yılmaz'ın yeni projesi 'Erşan Kuneri'de rol alacak olan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, önceki gün ünlü komedyenin Levent'teki ofisinden çıkarken görüntülendi.
Kaygılaroğlu ve Yılmaz, yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrası ofisten birlikte ayrıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Uraz Kaygılaroğlu, rol aldığı diziden sağlık sorunları sebebiyle ayrılan eski partneri Neslihan Atagül'ün evinde dinlendiğini söyledi.
Uraz Kaygılaroğlu, konuyla ilgili, "Görüştüm, daha iyi. Dinleniyor evinde" şeklinde konuştu.
Oyuncu Melis İşiten ile evliliğini 2019 yılında sonlandıran ünlü oyuncunun, menajer Gamze Okutucu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.