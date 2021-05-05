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Uraz Kaygılaroğlu 'Pes etme' deyip paylaştı kilolu hali şaşırttı!

Uraz Kaygılaroğlu 'Pes etme' deyip paylaştı kilolu hali şaşırttı!

Sosyal medyada yapılan '20 yaş challenge'a Uraz Kaygılaroğlu da dahil oldu. Ünlü oyuncu, 20 yaşındayken çekilen kilolu halini 'Her şey mümkün. Pes etme' notuyla paylaştı.

Uraz Kaygılaroğlu 'Pes etme' deyip paylaştı kilolu hali şaşırttı!

Bir süre önce Berrak Tüzünataç'la aşk yaşamaya başlayan ancak şu sıralar ayrıldıkları iddia edilen Uraz Kaygılaroğlu, Instagram hesabından paylaştığı gençlik fotoğrafıyla dikkat çekti.

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Uraz Kaygılaroğlu 'Pes etme' deyip paylaştı kilolu hali şaşırttı!

Sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına ünlü oyuncular yaptıkları paylaşımlarla katıldı. Akıma uyan Uraz Kaygılaroğlu, gençlik yıllarında çekilen bir fotoğrafını paylaştı. 

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Uraz Kaygılaroğlu 'Pes etme' deyip paylaştı kilolu hali şaşırttı!

33 yaşında olan Uraz Kaygılaroğlu olan gençlik yıllarında kilolu haliyle çekilen bir fotoğrafını "Her şey mümkün, pes etme" notuyla paylaştı.

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Uraz Kaygılaroğlu 'Pes etme' deyip paylaştı kilolu hali şaşırttı!

Oyuncunun paylaşımına kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum geldi.

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