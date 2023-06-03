Unuttuğu telefon için evine geldi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
KIRIKKALE'de alkollü olduğu iddia edilen kişinin mutfakta çıkardığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Köye giderken unuttuğu telefonunu almak için geri dönen babası ise gördüğü manzara karşısında şoke oldu.
Yangın, akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi 737'inci Sokak üzerindeki apartmanda meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, 4 katlı apartmanın ikinci katındaki mutfak bölümünde bulunan ankastre ocağı yakmaya çalıştığı sırada yangına sebep oldu.
Alevler kısa sürede mutfağın tamamını sardı. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekipler, kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında da alkollü vatandaşın evden ayrılarak kayıplara karıştığı öğrenildi. Mahalle sakinleri ise yangının çıktığı apartmanın önünde bekleyerek ekiplerin müdahale anını izledi.
Alkollü vatandaşın babası Necati Akıncı, evinde unuttuğu telefonunu almak için köy yolundan geri döndüğünü belirterek, "Telefonu unuttum, evden almak için geri geldim. Baktım ki ev yanıyor" dedi.