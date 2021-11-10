Ünlülerin yılbaşı ücretleri dudak uçuklattı! İşte yeni yıl zenginleri
31 Aralık 2021 yılbaşı gecesi sahneye çıkacak ünlülerin istedikleri rekor ücretler ortaya çıktı. İşte bir gecede servet kazanacak olan ünlülerin 2021 yılbaşı sahne ücretleri...
2020'yi 2021'e bağlayan yılbaşı akşamı, pandemi nedeniyle sahne alamayan şarkıcılar, bu sene fiyatlarını resmen ikiye katladı. 31 Aralık 2021 gecesi için şimdiden anlaşmalar yapıldı, avanslar alındı. Uzun zamandır sahnelerden uzak olan Özcan Deniz, en yüksek rakamı kazanacak isim oldu. İşte bir gecede servet değerinde ücretler alacak olan ünlülerin listesi...
2022'nin kazananları şimdiden belli oldu... Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle 2021'i es geçen ünlüler, yeni yıl kutlamaları için şimdiden anlaşmalarını yaptılar. Rekor ise Özcan Deniz'de... Kıbrıs’ta sahneye çıkacak olan Özcan Deniz’in ücreti 1 milyon TL.
Özcan Deniz'i Kıbrıs'ta yılbaşı gecesi dinlemenin bedeli bir kişi için, konaklama, uçak ve transfer bedeli dahil 20 bin TL...
31 Aralık gecesinde sevenleriyle buluşacak olan başarılı şarkıcılar Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe ve Hadise Açıkgöz'ün ise 900'er bin TL'ye imza attıkları iddia edildi.