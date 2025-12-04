Ünlülerin yılbaşı programları belli oldu! Hangi sanatçı nerede sahne alacak?

KKTC ve Antalya'daki oteller, bu sene çarşamba akşamına denk gelmesi dolayısıyla yılbaşı programlarını, resmi tatil olan 1 Ocak Perşembe'yi hafta sonu ile birleştirerek, 3 veya 4 gece planladı. Tur operatörleri ve otellerin iç pazara yönelik yılbaşı tatil programı 31 Aralık Çarşamba günü başlayıp, 4 Ocak Pazar'a kadar 5 gün sürecek. 2025'e veda edilecek ve 2026'nın karşılanacağı yeni yıl kutlamalarının en önemli adresleri yine KKTC ve Antalya olacak.