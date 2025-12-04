Ünlülerin yılbaşı programları belli oldu! Hangi sanatçı nerede sahne alacak?
Ünlülerin yılbaşı sahne programları belli olmaya başladı. Yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede sahne alacak? İşte Tarkan, Hadise, Yıldız Tilbe ve daha pek çok ismin sahne alacağı yerler...
Yılbaşı gecesi ünlü isimler hayranları ile buluşmaya hazırlanıyor. Yeni yıla ünlü şarkıcıları dinleyerek girmek isteyenler kesenin ağzını açacak.
KKTC ve Antalya'daki oteller, bu sene çarşamba akşamına denk gelmesi dolayısıyla yılbaşı programlarını, resmi tatil olan 1 Ocak Perşembe'yi hafta sonu ile birleştirerek, 3 veya 4 gece planladı. Tur operatörleri ve otellerin iç pazara yönelik yılbaşı tatil programı 31 Aralık Çarşamba günü başlayıp, 4 Ocak Pazar'a kadar 5 gün sürecek. 2025'e veda edilecek ve 2026'nın karşılanacağı yeni yıl kutlamalarının en önemli adresleri yine KKTC ve Antalya olacak.
Bu yılbaşında sanatçıların en yoğun konser programları KKTC'deki otellerde planlanıyor. KKTC'yi Antalya'daki oteller takip ediyor. Birçok otelde hem yerli hem de yabancı sanatçıların konserleriyle yeni yıla 'merhaba' denilecek. Ayrıca Sapanca, Afyonkarahisar, Sarıkamış gibi tatil merkezleri de yılbaşı tatilinde öne çıkıyor. Yeni yıla 1,5 ay kala birçok otel erken rezervasyon fırsatları da sunuyor.