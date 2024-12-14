Ünlülerin yılbaşı konser ücretleri dudak uçuklattı! Hadise, Ebru Gündeş, Gülşen, Bülent Ersoy...
Yılbaşı gecesinde konser verecek ünlü isimlerin alacakları ücretler dudak uçuklatan cinsten. Yılbaşı gecesi en yüksek kazancı şarkıcı Hadise elde edecek.
2024 yılının geride kalmasına günler kalmışken, yeni yıl kutlamaları şimdiden planlanmaya başladı. Otellerde doluluk oranı şimdiden yüzde 75'i görürken, düzenlenecek eğlence programlarının baş isimleri de belli oldu. Yılbaşı gecesi konser verecek ünlülerin istediği ücretler dudak uçuklattı.
Hadise: Ünlü şarkıcı Hadise, yeni yılın ilk konserini Mısır'ın başkenti olan Kahire'de verecek. Hadise, Kahire konserinden 10 milyon lira elde edecek. Hadise'nin yılbaşında vereceği konserlerle birlikte elde edeceği ücret ise tam olarak 20 milyon lira.
Ebru Gündeş: Yılbaşı gecelerinin parlayan yıldızı Ebru Gündeş ise, birçok ünlü gibi konserlerini Kıbrıs'ta verecek. Gündeş, Kıbrıs konserlerinden 10 milyon lira alacak.
Sibel Can: Yılbaşı gecesi için İstanbul'da bir mekan ile anlaşan Sibel Can, konserinden 8 milyon lira kazanacak.