Ünlülerin yılbaşı konser ücretleri dudak uçuklattı! Hadise, Ebru Gündeş, Gülşen, Bülent Ersoy...

Hadise: Ünlü şarkıcı Hadise, yeni yılın ilk konserini Mısır'ın başkenti olan Kahire'de verecek. Hadise, Kahire konserinden 10 milyon lira elde edecek. Hadise'nin yılbaşında vereceği konserlerle birlikte elde edeceği ücret ise tam olarak 20 milyon lira.