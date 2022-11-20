Ünlülerin yılbaşı konser ücretleri belli oldu Tarkan rekor rakamla zirveye yerleşti! Servetlerine servet katacaklar...

Tarkan, Hadise, Hande Yener... birbirinden ünlü şarkıcılar, yeni yıl yaklaşırken verecekleri konserlere hazırlanmaya başladı. Her zaman olduğu gibi en çok merak edilen konu olan sanatçı ücretleri de netleşti. Yılbaşı gecesi sahne ücretleri listesinde Tarkan 9 milyon TL ile zirvede yer alırken onu Türk müziğinin divası Bülent Ersoy, 3 milyon lira ücret ile takip ediyor.