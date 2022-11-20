Ünlülerin yılbaşı konser ücretleri belli oldu Tarkan rekor rakamla zirveye yerleşti! Servetlerine servet katacaklar...
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Yılbaşına sayılı günler kala ünlü sanatçıların konser programları ve alacakları ücretler belli olmaya başladı. Bu sene yılbaşında Kıbrıs'ta sahneye çıkacak olan Tarkan, 9 milyon TL ile yine listenin başındaki isim oldu. İşte ünlülerin dudak uçuklatan sahne ücretleri..
Tarkan, Hadise, Hande Yener... birbirinden ünlü şarkıcılar, yeni yıl yaklaşırken verecekleri konserlere hazırlanmaya başladı. Her zaman olduğu gibi en çok merak edilen konu olan sanatçı ücretleri de netleşti. Yılbaşı gecesi sahne ücretleri listesinde Tarkan 9 milyon TL ile zirvede yer alırken onu Türk müziğinin divası Bülent Ersoy, 3 milyon lira ücret ile takip ediyor.
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İşte yılbaşı gecesi sahne alacak sanatçıların Türk Lirası üzerinden alacakları ücretler...
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HÜLYA AVŞAR: 1 milyon
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EDİS: 1.5 milyon
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