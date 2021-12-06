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Ünlülerin yılbaşı kazançlarını duyan inanamadı! Serdar Ortaç Hadise Ebru Gündeş'e fark attı zirveye yerleşti

Ünlülerin yılbaşı kazançlarını duyan inanamadı! Serdar Ortaç Hadise Ebru Gündeş'e fark attı zirveye yerleşti

Yeni yılı karşılarken ünlülerin yılbaşı mesaisi başlıyor. Serdar Ortaç, Hadise, Ebru Gündeş, Volkan Konak'a fark atan ünlü isim herkesi şaşırttı.

Ünlülerin yılbaşı kazançlarını duyan inanamadı! Serdar Ortaç Hadise Ebru Gündeş'e fark attı zirveye yerleşti

2022 yılını karşılamamıza az bir süre kaldı. TV programları ve konserler yeni yıl için hazırlanmaya başlandı. Yeni yılı ünlülerin programlarında eğlenerek karşılamak isteyenler kesenin ağzını açmak zorunda kalacak.

İşte ünlülerin yılbaşı ücretleri...

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Ünlülerin yılbaşı kazançlarını duyan inanamadı! Serdar Ortaç Hadise Ebru Gündeş'e fark attı zirveye yerleşti

Mustafa Ceceli 300 bin lira

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Ünlülerin yılbaşı kazançlarını duyan inanamadı! Serdar Ortaç Hadise Ebru Gündeş'e fark attı zirveye yerleşti

Ebru Yaşar 300 bin lira

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Ünlülerin yılbaşı kazançlarını duyan inanamadı! Serdar Ortaç Hadise Ebru Gündeş'e fark attı zirveye yerleşti

Serdar Ortaç 350 bin lira

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