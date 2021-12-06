Ünlülerin yılbaşı kazançlarını duyan inanamadı! Serdar Ortaç Hadise Ebru Gündeş'e fark attı zirveye yerleşti
Yeni yılı karşılarken ünlülerin yılbaşı mesaisi başlıyor. Serdar Ortaç, Hadise, Ebru Gündeş, Volkan Konak'a fark atan ünlü isim herkesi şaşırttı.
2022 yılını karşılamamıza az bir süre kaldı. TV programları ve konserler yeni yıl için hazırlanmaya başlandı. Yeni yılı ünlülerin programlarında eğlenerek karşılamak isteyenler kesenin ağzını açmak zorunda kalacak.
İşte ünlülerin yılbaşı ücretleri...
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Mustafa Ceceli 300 bin lira
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Ebru Yaşar 300 bin lira
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Serdar Ortaç 350 bin lira
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