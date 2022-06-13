Ünlülerin tatil pozları ortalığı kasıp kavurdu
Haftasonu bulutlu havaya rağmen Bodrum ve Çeşme plajlarında vakit geçiren ünlü isimler objektiflere yansıdı. Bodrum'da Aslıhan Güner, Mert Kılıç, Tuba Ünsal, Burcu Kara, Alp Navruz ve Gamze Erçel gibi ünlü isimler, önceki gün gerçekleşen organizasyonun ikinci gününde iskeleden ayrılmadılar.
Demet Özdemir'den Hazal Kaya'ya Selin Şekerci'den Tuba Ünsal ünlü güzellerin düzgün fizikleri dikkat çekti. Demet Özdemir dizi çekimleri arasında soluğu Çeşme'de aldı. Hazal Kaya ve Selin Şekerci de Bodrum plajlarındaydı.
Demet Özdemir, başrolü Buğra Gülsoy’la paylaştığı “Dünyayla Benim Aramda” dizisinin çekimlerine verilen arada soluğu Çeşme’de aldı. Ünlü oyuncu önceki gün arkadaşlarıyla birlikte plaja indi. Özdemir önce mayokinisi, ardından bikinisiyle objektife yansıdı.
Çeşme’de tatil yapan Hazal Kaya ve Selin Şekerci, önceki gün Yuzu Beach’teydi. Plajda kısa süre kaldıktan sonra The Beach of Momo’ya geçen iki arkadaş birlikte denize girerken objektife yansıdı.
Bir derginin Bodrum'daki otelde düzenlediği etkinliğin ikinci gününde Aslıhan Güner, Mert Kılıç, Tuba Ünsal, Burcu Kara, Alp Navruz ve Gamze Erçel gibi ünlü isimler, görüntülendi.
Aslıhan Güner-Mert Kılıç çifti...