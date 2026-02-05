Ünlülerin siyasi görüşleri belli oldu! Hangi ünlü hangi partiye oy veriyor? Merak edilen o dev liste...
|
Magazin dünyasının tanınmış isimleri, zaman zaman siyesi görüşlerini ve destekledikleri partileri kamuoyuyla paylaşıyor. Özellikle seçim dönemlerinde sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelen ünlülerin siyasi tercihleri merak konusu oluyor. Peki hangi ünlü hangi siyasi partiyi destekliyor. İşte o dev liste...
Seçim süreçlerinde bazı ünlülerin siyasi görüşlerini açıkça dile getirmesinin yanında, bazı ünlü isimlerin de hangi partileri desteklediği kamuoyunda sık sık tartışılıyor. İşte herkesin tanıdığı isimlerin bulunduğu dikkat çeken o liste... Hangi ünlü hangi partiye oy veriyor? Ünlülerin siyasi görüşleri listesi...
Bülent Ersoy: AK Parti
138
Acun Ilıcalı: AK Parti
238
Alişan: AK Parti
338
Metin Uca: CHP
438