Ünlülerin Serenay isteğine Farah Zeynep Abdullah'tan ilginç hamle...
Zerrin Özer, Kibariye, Deniz Seki, Güllü ve Mahmut Tuncer'in ''Hayatın film olursa seni kim oynasın?” sorusuna verdiği cevap Serenay Sarıkaya oldu. Ünlü isimler peş peşe “Beni Serenay oynasın” deyince Farah Zeynep Abdullah'tan dikkat çeken bir yorum geldi.
Son olarak Mahmut Tuncer de; "Hayatım bir gün film olursa Serenay Sarıkaya oynasın. Onun oyunculuğu çok iyi, o beni oynayabilir. Makyaj falan yapılır yani" açıklamasında bulunmuştu.
Tuncer’in bu açıklamaları sonrası sosyal medya kullanıcıları harekete geçti. Bir takipçisi yapay zeka uygulamasıyla Serenay Sarıkaya’yı tam bir Mahmut Tuncer görünümüne soktu. Bıyık, şapka ve yöresel kıyafetleriyle hazırlanan fotoğraf kısa sürede viral oldu.
Ünlü oyuncu, kendisine etiketlenerek paylaşılan bu yapay zeka görselini görünce sessiz kalamadı. Sarıkaya, paylaşımın altına “İnanılmaz. İkna oldum, olacağım gibi…” yorumunu yazarak Mahmut Tuncer’in teklifine yeşil ışık yaktı. Bu samimi yanıt, magazin gündemine bomba gibi düştü.
Güzelliği, oyunculuğu ve karizmasıyla yıllardır ekranların vazgeçilmezi olan Serenay Sarıkaya, artık sadece genç rollerin değil, arabesk efsanelerinin bile “ilk tercihi” haline geldi.