BIST 13.804
DOLAR 43,64
EURO 52,02
ALTIN 7.162,54

Ünlülerin memleketleri ortaya çıktı! Hangi ünlü nereli?

|
Ünlülerin memleketleri ortaya çıktı! Hangi ünlü nereli?

Ünlü isimlerin memleketleri merak konusu olmaya devam ediyor. Televizyon ekranlarında, sosyal medyada ve sahnelerde sık sık gördüğümüz birçok ünlü ismin doğup büyüdüğü şehirler dikkat çekiyor. Kimileri Anadolu’nun küçük bir kasabasından çıkarak büyük başarılar elde ederken, kimileri ise büyükşehirlerde dünyaya geldi. Peki hangi ünlü nereli? Türkiye’nin tanınan simalarının memleketlerini sizin için derledik.

Ünlülerin memleketleri ortaya çıktı! Hangi ünlü nereli? - Resim: 1

Ünlü isimlerin memleketleri merak ediliyor. İşte ekranların ve sahnelerin tanınan yüzlerinin doğup büyüdüğü şehirler…

151
Ünlülerin memleketleri ortaya çıktı! Hangi ünlü nereli? - Resim: 2

TARKAN | RİZE (aslen), Almanya doğumlu

251
Ünlülerin memleketleri ortaya çıktı! Hangi ünlü nereli? - Resim: 3

TEOMAN | İSTANBUL

351
Ünlülerin memleketleri ortaya çıktı! Hangi ünlü nereli? - Resim: 4

TOLGA SARITAŞ | İSTANBUL

451