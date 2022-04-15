Ünlülerin makyajsız hallerini gören tanıyamadı! Pınar Deniz Gülsim Ali Melis Sezen Burcu Özberk'e bakın
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ve Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali, Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen ve Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'in makyajsız halleri hayranlarını şaşırttı.
Sürekli ekran önünde gördüğümüz ünlülerin makyajsız halleri görenleri şaşkına çevirdi. Makyajla bambaşka birine dönüşen ünlüleri hayranları tanıyamadı.
İşte ünlülerin makyajsız halleri...
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Didem Soydan
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Elçin Sangu
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İrem Derici
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