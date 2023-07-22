Ünlülerin lüks yurt dışı yatırımları! Fiyatları 450 bin EURO'dan başlayıp 3.5 milyon EURO’ya kadar çıkıyor!

Ünlülerin yurt dışındaki yatırımları arttı. ABD ve İngiltere’nin ardından bu halkaya bir süre önce Yunanistan da eklendi. Evlerin 450 bin euro’dan başlayıp 3.5 milyon euro’ya kadar çıktığı komşudan en son Demet Özdemir ile Zeynep Bastık ev aldı. Peki kimin nerede evi var? İşte liste…