Ünlülerin lüks yurt dışı yatırımları! Fiyatları 450 bin EURO'dan başlayıp 3.5 milyon EURO’ya kadar çıkıyor!
Popüler isimler yurtdışı yatırımlarını hangi ülkeye yapıyor? Hangi ünlü nereden ne satın aldı? Müge Dağıstanlı'nın haberine göre işte, magazin dünyasının yatırımları dikkat çekerken fiyatları ise 450 bin euro'dan başlayıp 3.5 milyon euro'ya kadar çıkıyor. İşte detaylar...
10Haber'den Müge Dağıstanlı ünlü isimlerin yurtdışındaki emlak yatırımlarını yazdı. Yurt dışından ev sahibi olan ünlüler ABD ve İngiltere’nin ardından Yunanistan’ı da tercih ediyor.
Ünlülerin yurt dışındaki yatırımları arttı. ABD ve İngiltere’nin ardından bu halkaya bir süre önce Yunanistan da eklendi. Evlerin 450 bin euro’dan başlayıp 3.5 milyon euro’ya kadar çıktığı komşudan en son Demet Özdemir ile Zeynep Bastık ev aldı. Peki kimin nerede evi var? İşte liste…
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ: Ebru Gündeş, Volkan Konak, Seda Sayan, Hamdi Alkan, Kenan DoĞulu-Beren Saat, Türkan Şoray ve kardeşi Nazan Şoray, Tolgahan Sayışman, Mahsun Kırmızıgül, Sibel Can, Kenan İmirzalıoğlu, Yılmaz Erdoğan, Orhan Pamuk
İNGİLTERE: Aslı Enver, Haluk Bilginer, Aşkın Nur Yengi, Zerrin Tekindor, Halit Ergenç-Bergüzar Korel, GülÎen, Işıl-Rüştü Reçber, Hülya Avşar, GülÎen Bubikoğlu, Işın Karaca, Sibel Tüzün, Ziynet Sali, Mustafa Sandal