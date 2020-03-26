Ünlülerin koronavirüs günlükleri evde kalmaya devam!

Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan ünlü isimlerin pozlarına beraber göz atalım.İşte o paylaşımlar!

Selen Görgüzel eşi Hamdi Alkan ile eğlenceli pozunu "Mesela yastık savaşı bu ara baya eğlendiren bir aktivite olabilir hemde #kafasınakafasına #evdekaltürkiye" notuyla paylaştı.

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Eda Ece: "Evde oturuyorumdur".

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Burcu Kara, "Nasılsınız?Bende durum bu.Temsili degil"notuyla temizlik postu paylaştı.

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Eser Yenenler eşi Berfu Yenenler ile ev pozunu"EYS karantina özel çok yakında.."notuyla yayınladı.

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