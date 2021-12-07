Ünlülerin kaprisleri ve isteklerini duyan inanamadı! Siyah havlu, cam kapaklı buzdolabı, tavuk...
Aralarında Hadise, Cansu Dere, Serdar Ortaç, Tarkan gibi isimlerin yer aldığı listede ünlülerin kaprislerini ve isteklerini duyan şaştı kaldı. İşte ünlülerin performanslarındaki başarılarının ardında kulisteki 'olmazsa olmaz'ları ve kaprisleri...
Bülent Ersoy
Muz yemeden sahneye çıkmayan divanın yemek konusunda bir başka hassasiyeti de bulunuyor. Ersoy sahneye çıkmadan önce dinleyicilere yapılan yemek servislerinin son bulmasını istiyor.
Hadise
Kulis istekleri arasında en sağlıklı olan isim ise Hadise. Sahnedeki enerji dolu performansının arkasında badem, ceviz, çeşitli bitki çayları, limon, zencefil ve olmazsa olması Türk kahvesi yer alıyor.
Jennifer Lopez
Odasının tamamen beyaz olmasını istiyor Sahne öncesi bembeyaz bir odada hazırlanmayı tercih eden dünya yıldız, domates, elma, üzüm suyu görmeye ise tahammül edemiyor
Serdar Ortaç
Her yaz dillere dolanan şarkılarıyla tanınan Ortaç, geçirdiği rahatsızlıklara rağmen sahne başarılarından ödün vermeyen bir isim. Yıllarca sahnedeki başarısını konser öncesi ağır yemeklerin yanı sıra enerji toplamak için kuruyemiş tercih ediyor.