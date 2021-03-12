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Ünlülerin Hocası Salih Memişoğlu'nun son sözleri belli oldu! İşte anlaşmazlığa neden olan para

Ünlülerin Hocası olarak bilinen bioenerji uzmanı Salih Memişoğlu'nun ölümüyle sonuçlanan hayvanat bahçesindeki kavganın 900 bin liralık alacak-verecek meselesi olduğu ortaya çıktı. Memişoğlu'nun son sözleri de ortaya çıktı.

Ünlülerin Hocası Salih Memişoğlu'nun son sözleri belli oldu! İşte anlaşmazlığa neden olan para

İstanbul Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde biyoenerji ve metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu'nun da aralarında bulunduğu 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan Mustafa Ö. suçunu itiraf etti. Mustafa Ö., Salih Memişoğlu cinayetinin nedenini de açıkladı. İşte Memişoğlu'nun son sözleri ve arada anlaşmazlığa neden olan paranın miktarı...

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Ünlülerin Hocası Salih Memişoğlu'nun son sözleri belli oldu! İşte anlaşmazlığa neden olan para

Çekmeköy, Çatalçeşme Mahallesi, 30 Ağustos Caddesi üzerinde salı günü 13.30 sıralarında meydana gelen olayda Salih Memişoğlu, Ömer Faruk Zengin uğradıkları silahlı saldırı sonucu olay yerinde hayatlarını kaybetmişlerdi. Olay sırasında Osman Özgölet adlı kişide ağır yaralanmıştı. Olaydan sonra harekete geçen polis olayın Hayvanat Bahçesinde daha önceden işletmecilik yapan Mustafa Ö. adlı kişi tarafından gerçekleştirdiğini tespit etti.

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Ünlülerin Hocası Salih Memişoğlu'nun son sözleri belli oldu! İşte anlaşmazlığa neden olan para

Önce yardım eden 4 kişi yakalandı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada önce Mustafa Ö.'nün kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla oğulları Ensar Ö.(47), Bayram Ö.(40), ile akrabaları Satılmış G.(52), Mehmet G.'yi (51) gözaltına aldı.

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Ünlülerin Hocası Salih Memişoğlu'nun son sözleri belli oldu! İşte anlaşmazlığa neden olan para

Yakalamaya gelen polisleri izlerken yakalandı

Polis şüphelinin yürüyerek uzaklaştığı bir kamera görüntüsüne ulaştı. Şüphelinin uzaklaştığı yerde oturan akrabalarının evleri tek tek tespit edildi. Şüpheliyi yakalamak için pusu hazırlığı yapılırken, ekipler kendilerini uzaktan izleyen bir kişinin varlığını tespit etti.

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