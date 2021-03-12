Ünlülerin Hocası Salih Memişoğlu'nun son sözleri belli oldu! İşte anlaşmazlığa neden olan para

İstanbul Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde biyoenerji ve metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu'nun da aralarında bulunduğu 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan Mustafa Ö. suçunu itiraf etti. Mustafa Ö., Salih Memişoğlu cinayetinin nedenini de açıkladı. İşte Memişoğlu'nun son sözleri ve arada anlaşmazlığa neden olan paranın miktarı...