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Ünlülerin gizli hastalıkları ortaya çıktı! Meğer Beren Saat Cem Yılmaz aynı hastalıktan muzdaripmiş

Ünlülerin gizli hastalıkları ortaya çıktı! Meğer Beren Saat Cem Yılmaz aynı hastalıktan muzdaripmiş

Oynadığı yapımlarla ve müzikleriyle hayranlarının karşısına çıkan ünlü isimlerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı.

Ünlülerin gizli hastalıkları ortaya çıktı! Meğer Beren Saat Cem Yılmaz aynı hastalıktan muzdaripmiş

Kıvanç Tatlıtuğ

Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Oldukça hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun tedavi yöntemleri ile yendi.

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Ünlülerin gizli hastalıkları ortaya çıktı! Meğer Beren Saat Cem Yılmaz aynı hastalıktan muzdaripmiş

Sertab Erener

Kolit hastalığı olan Sertap Erener yıllarca Amerika ile Türkiye arasında yoğun bir tedavi süreci gördü. Bu tedaviye yüklü bir miktar harcayan Erener Kolit hastalığını atlattı.

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Ünlülerin gizli hastalıkları ortaya çıktı! Meğer Beren Saat Cem Yılmaz aynı hastalıktan muzdaripmiş

Marilyn Monroe

Asperger bozukluğu, Kekeme

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Ünlülerin gizli hastalıkları ortaya çıktı! Meğer Beren Saat Cem Yılmaz aynı hastalıktan muzdaripmiş

Sezen Aksu

Ünlü sanatçı uzun yıllardır 'panik atak' hastalığı tedavisi görüyor. Uzun süre tedavi gören Minik Serçe hala panik atak hastalığını yenebilmiş değil.

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