Ünlülerin gizli hastalıkları ortaya çıktı! Meğer Beren Saat Cem Yılmaz aynı hastalıktan muzdaripmiş
Oynadığı yapımlarla ve müzikleriyle hayranlarının karşısına çıkan ünlü isimlerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı.
Kıvanç Tatlıtuğ
Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Oldukça hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun tedavi yöntemleri ile yendi.
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Sertab Erener
Kolit hastalığı olan Sertap Erener yıllarca Amerika ile Türkiye arasında yoğun bir tedavi süreci gördü. Bu tedaviye yüklü bir miktar harcayan Erener Kolit hastalığını atlattı.
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Marilyn Monroe
Asperger bozukluğu, Kekeme
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Sezen Aksu
Ünlü sanatçı uzun yıllardır 'panik atak' hastalığı tedavisi görüyor. Uzun süre tedavi gören Minik Serçe hala panik atak hastalığını yenebilmiş değil.
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