Ünlülerin de dahil olduğu cinsel ilişki tarikatının sır perdesi aralandı!

Bunlar 1987 sonbaharında olmuştu. Sonunda kendime gelmiş, iyi bir planla buradan çıkamazsam sonunda çıldırıp öleceğimi düşünmüştüm. İlk kaçma girişimim başarısız olmuş, her şey daha da kötüleşmişti. Bu kez orada olmaktan çok mutluymuşum gibi davranmaya başlamış, İngiliz rahibin de buna tanık olması için çağrılmasını istemiştim. Bana inandı. Rahip geldiğinde olup bitenleri anlattım. Ondan yardım istedim. Bana guru'nun sözünden çıkmamam gerektiğini söyledi. Sonra Bangalorlu rahiple konuştum. Bunların daha önce başkalarının da başına geldiğini, bir kadının çıldırıp akıl hastanesine yatırıldığını, kardeşinin de kendisini astığını söyleyen rahip oradan çıkmama yardımcı oldu. Duygusal olarak kendini güvende hisseden, çocukluğunda önemli bir kişi olma hissini ailesinde yaşayan insanların bu kadar kolay onların ağına takılacağını sanmıyorum.