Ünlülerin de dahil olduğu cinsel ilişki tarikatının sır perdesi aralandı!
ABD'li oyuncu Allison Mack'in de dahil olduğu cinsel ilişki tarikatı "Nxivm'e" katılanlar yaşadıkları süreci anlattı. Tarikatta daha önce yer almış bir kişi, "Meditasyon seminerine katıldım, hayatım alt üst oldu." diye konuştu.
Smallville dizisindeki rolüyle tanınan ABD'li aktris Allison Mack, "cinsel ilişki tarikatı olduğu iddia edilen Nxivm'e bazı kadınların katılımını sağladığına dair suçlamayı geçen hafta kabul etti. "Neksium" diye telaffuz edilen ve kişisel gelişim programı şeklinde oluşturulan grup, lideri Keith Raniere'in "köle ve efendi" sistemi kurması ile suçlanıyor.
Savcılık, katılan üyelerin grup içinde yükselmek amacıyla kurslara binlerce dolar ödemek zorunda kaldığını iddia ediyor. Peki insanlar neden böyle gruplara katılıyor? Gruptan ayrıldıktan sonra topluma nasıl entegre oluyorlar?
Bir Guru'nun esiri oldum
Renee Linnell: Bilinç ve maneviyat konusunda doktora yapıyordum. Hindu bir rahibin seminerine katılmış ve söylediklerinden etkilenmiştim. Ondan eğitim almaya başladım. Farkına varmadan kendimi kaptırmıştım. "Artık benim öğreteceğim bir şey kalmadı. Daha da aydınlanmak istiyorsan Hindistan'daki guru'nun yanına gitmen lazım. Bu şansı kaçırma" dedi. Bu kadar zayıf olmamın nedeni çocukluğumda yaşadıklarımdı. Bana önemli olduğum duygusu yaratacak bir aileye özlemle büyümüştüm. Bana bunu hissettirdiler. Bu acıdan kurtulmak istiyordum.
Hindistan'daki inziva merkezinde üçüncü günümdü. Yemekten sonra yavaş yavaş kendimden geçtiğimi hatırlıyorum. Gözlerimi açtığımda kendimi odamda buldum, guru da üstümdeydi. Üç ay boyunca o odadan çıkmadım. Evime geri döndüğümde kafam karışmış, olup bitenlere anlam veremez haldeydim. Guru'nun yaptıkları doğru gelmiyordu. "Hindistan'a bunun için gitmedim" diye düşünüyordum. Guru beni düzgün davranmamakla suçluyor, Katolik yetişme tarzımın bu durumdan hoşlanmama engel olduğunu söylüyordu. İlginç hilelere başvuruyorlardı.
Bunlar 1987 sonbaharında olmuştu. Sonunda kendime gelmiş, iyi bir planla buradan çıkamazsam sonunda çıldırıp öleceğimi düşünmüştüm. İlk kaçma girişimim başarısız olmuş, her şey daha da kötüleşmişti. Bu kez orada olmaktan çok mutluymuşum gibi davranmaya başlamış, İngiliz rahibin de buna tanık olması için çağrılmasını istemiştim. Bana inandı. Rahip geldiğinde olup bitenleri anlattım. Ondan yardım istedim. Bana guru'nun sözünden çıkmamam gerektiğini söyledi. Sonra Bangalorlu rahiple konuştum. Bunların daha önce başkalarının da başına geldiğini, bir kadının çıldırıp akıl hastanesine yatırıldığını, kardeşinin de kendisini astığını söyleyen rahip oradan çıkmama yardımcı oldu. Duygusal olarak kendini güvende hisseden, çocukluğunda önemli bir kişi olma hissini ailesinde yaşayan insanların bu kadar kolay onların ağına takılacağını sanmıyorum.