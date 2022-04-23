Ünlülerin çocukluk hallerini gören tanıyamadı! Cem Yılmaz Tarkan Teoman'dan 23 Nisan paylaşımları...
Sanat dünyasının ünlü isimleri çocukluk yıllarında katıldıkları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterilerinden fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştılar...
ALP KIRŞAN
#23nisan ulusal egemenlik ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN tüm çocuklarımız için 🇹🇷 #atatürk #türkiye @zeynepkirsan
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İNCİ TÜRKAY
ATAM,DAİMA İZİNDE YETİŞECEK ÇOCUKLARIMIZ VE GENÇLERİMİZLE 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMIMIZI KUTLUYORUZ🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷
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FARUK K.
Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! 👧👦
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DEMET ŞENER
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