Ünlülerin bebekleri bir pozlarıyla rekor kırıyorlar! İşte Fahriye Evcen Hazal Kaya ve Pelin Akil'in çocukları
Sosyal medya kullanımının artmasıyla doğum yapan ünlü isimler de kendilerinde ziyade bebekleriyle gündem olmaya başladı.
Art arda anne olan ünlü isimlerin bebekleri de sosyal medyada fenomen haline geldi.
İşte bir pozlarıyla sosyal medyada beğeni rekoru kıran fenomen bebekler...
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Vina
Basketbolcu Caner Erdeniz'le evli olan Müge Boz'un, kızı Vina’yla birlikte paylaşım yaptığında rekor kırıyor. Öte yandan Vina, yayınlandığı döneme damga vuran' Bebek Firarda' filmindeki bebeğe benzetiliyor.
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Karan
Fahriye Evcen’in Burak Özçivit'ten olan oğlu Karan her karesiyle Instagram’ı sallıyor. Karan'ın 179 bin takipçili bir hesabı bile var.
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Aylin Mavi
Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'nin her pozu sosyal medyada gündem oluyor. Gamze Erçel, kızına kaybettiği annesinin ismini de verdi.
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