Ünlülerin bayram programı belli oldu! İşte isim isim kazanacakları para...
9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan bayram için ünlüler sahne hazırlıklarına şimdiden başladı. Peki hangi ünlü nerede sahne alacak ve ne kadar para kazanacak?
Ünlü şarkıcılar her bayram olduğu gibi bu bayramda da yoğun bir konser programına hazırlanıyor. Birçok ismin nerede konser vereceği ve ne kadar para kazanacağı şimdiden belli oldu.
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İşte isim isim ünlülerin sahne alacağı mekanlar ve kazanacakları ücret...
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Hadise: Kıbrıs-Antalya, 2 milyon TL
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Gülşen: Kıbrıs-Çeşme-Antalya, 2.6 milyon TL
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