Ünlülerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımları... Kadın cinayetlerine, şiddete ve tecavüze dur dediler!
Ünlülerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımları sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte kadın cinayetleri ve şiddete dikkat çeken paylaşımlarıyla ünlülerin 8 Mart paylaşımları...
Tarkan, Pınar Deniz, Doğa Rutkay Kemal, Seda Sayan, Serenay Sarıkaya, Cüneyt Arkın... "Kadın cinayetlerine, tecavüze, tacize ve kadına şiddete dur" diyen ünlüler 8 Mart Dünya Kadınlar gününde paylaşımlarıyla dikkat çekti. İşte ünlü isimlerden Dünya Kadınlar Günü paylaşımları...
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Tarkan
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Gülse Birsel
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Hadise
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