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Ünlülerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımları... Kadın cinayetlerine, şiddete ve tecavüze dur dediler!

Ünlülerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımları... Kadın cinayetlerine, şiddete ve tecavüze dur dediler!

Ünlülerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımları sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte kadın cinayetleri ve şiddete dikkat çeken paylaşımlarıyla ünlülerin 8 Mart paylaşımları...

Ünlülerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımları... Kadın cinayetlerine, şiddete ve tecavüze dur dediler!

Tarkan, Pınar Deniz, Doğa Rutkay Kemal, Seda Sayan, Serenay Sarıkaya, Cüneyt Arkın... "Kadın cinayetlerine, tecavüze, tacize ve kadına şiddete dur" diyen ünlüler 8 Mart Dünya Kadınlar gününde paylaşımlarıyla dikkat çekti. İşte ünlü isimlerden Dünya Kadınlar Günü paylaşımları...

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Ünlülerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımları... Kadın cinayetlerine, şiddete ve tecavüze dur dediler!

Tarkan

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Ünlülerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımları... Kadın cinayetlerine, şiddete ve tecavüze dur dediler!

Gülse Birsel

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Ünlülerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımları... Kadın cinayetlerine, şiddete ve tecavüze dur dediler!

Hadise

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