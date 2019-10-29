Ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları! Cem Yılmaz'dan oğlu Kemal'li kutlama
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının armağanı Cumhuriyet'in 96. yılını kutlarken ünlü isimlerden de paylaşımlar geldi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere armağan ettiği yönetim şekli Cumhuriyet'in bu sene 96. yaşını kutlarken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bayramı kutladı.
İşte ünlü isimlerin o paylaşımları...
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Ata Demirer
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.
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Burcu Esmersoy
Günaydın, bugün ne güzel bir bayram! Cumhuriyet Bayramımız kutlu, mutlu olsun!
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Ahmet Kural
Cumhuriyet Bayramımız kutlu, mutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet.
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