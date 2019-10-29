Ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları! Cem Yılmaz'dan oğlu Kemal'li kutlama

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere armağan ettiği yönetim şekli Cumhuriyet'in bu sene 96. yaşını kutlarken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bayramı kutladı.

İşte ünlü isimlerin o paylaşımları...