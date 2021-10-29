Ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu... İşte sosyal medya paylaşımları

Bugün Cumhuriyet Bayramı'mızın 98'inci yıl dönümünü kutlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanı bayraklarla, yürekler Cumhuriyet coşkusuyla doldu. Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri de duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi.