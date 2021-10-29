Ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu... İşte sosyal medya paylaşımları
29 Ekim Cumhuriyet bayramı coşkusu tüm Türkiye'yi sardı. İşte ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları....
Bugün Cumhuriyet Bayramı'mızın 98'inci yıl dönümünü kutlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanı bayraklarla, yürekler Cumhuriyet coşkusuyla doldu. Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri de duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi.
Cumhuriyetin 98'inci yılı, ülke genelinde coşkuyla karşılandı. Devlet erkanından halkın her kesimine kadar büyük bir sevinçle karşılanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ünlüler arasında da mesajlarla kutlandı.
Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından çeşitli mesajlar yayınladı. İşte o mesajlar...
MERT FIRAT
"Dünyayı değiştiren daha doğrusu değiştirecek dünya görüşü olan Atam, 98'inci yılımızda yılmadan, usanmadan izindeyiz. İlkelerin yolumuz, inkılapların ilhamımız, mücadelen şevkimizdir."
ACUN ILICALI
"Cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümünde Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun."