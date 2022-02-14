Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları... Aşka geldiler destan yazdılar...
Sevgililer Günü'nde aşka gelen ünlü isimler, peş peşe paylaşım yaptı. İşte ünlülerin birbirinden romantik Sevgililer günü paylaşımları...
Sosyal medya hesaplarını; özellikle Instagram'ı oldukça aktif kullanan birçok ünlü isim, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü de ıskalamadı. Sevgililer günü için özel paylaşımlar yapan ünlüler birbirinden romantik yanlarını sergilediler. Aşklarını ilan ede ünlü isimlerin paylaşımları da kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte ünlü isimlerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları...
"Hayatımdaki en büyük iki nimetim. Sevgililer günü kutlu olsun. İkinizi de çok seviyorum."
"Her gün seninle sevgililer günü. İyi ki varsın diğer yarım"
"İnsan keşkelerin ve bahanelerin ardına saklanmadan, yaşını başını dert etmeden; güzel bulduğu, anlam bulduğu, değer bulduğu, hayat bulduğu herkesi ve her şeyi koşulsuz sevmeli! İnanıyorum ki ifade etme şekillerimiz farklı olsa da, hissettiğimizde ve hissettirdiğimizde aynı etkiyi uyandıran, üzerine sözler yazıp, çalıp söylediğimiz bu aşk ve sevgi dünyayı kurtarabilir."