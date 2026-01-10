Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu genişliyor! Selen Görgüzel ve Can Yaman da gözaltında

İstanbul'da yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar var... Soruşturmanın genişlediği süreçte, Survivor yarışmasından Türkiye'ye döndüğü gibi gözaltına alınan Selen Görgüzel'in ardından Can Yaman'ın da gözaltına alındığı iddiası magazin ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.