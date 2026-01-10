Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu genişliyor! Selen Görgüzel ve Can Yaman da gözaltında
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasının kapsamının genişletildiği ileri sürüldü. Survivor'dan elenerek Türkiye'ye dönmesinin ardından gözaltına alınan Selen Görgüzel'in ardından, soruşturma çerçevesinde gece mekanlarına yönelik yapılan aramalarda oyuncu Can Yaman'ın da gözaltına alındığı belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında Bebek Otel ile Beşiktaş'taki Klein Phönix'in de bulunduğu 9 eğlence mekanına eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon sırasında oyuncu Can Yaman'ın gözaltına alındığı ileri sürüldü.
9 EĞLENCE MEKANINA EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, İstanbul'un farklı noktalarında bulunan 9 gece mekanına eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Beşiktaş'taki Klein Phönix ile Bebek Otel'in de aralarında yer aldığı işletmelerde arama yapıldığı öğrenildi.
EMNİYET VE JANDARMA EKİPLERİ OPERASYONA KATILDI
Emniyet ve jandarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen baskınlarda, söz konusu mekanlarda detaylı inceleme yapıldı. Ekiplerin operasyon sırasında çeşitli delillere yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.