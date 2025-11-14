Ünlülere uyuşturucu soruşturması: İfadeleri alınmaya başlandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonunda testi pozitif çıkan ünlü isimler ifadeye çağrılmaya başlandı. İlk olarak Talu kardeşlerin ardından Polat çifti, bugün adliyeye giderek ifade verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.
ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Operasyonda gözaltına alınan ünlüler, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
KAN ÖRNEKLERİ ALINDI
Ünlüler, kan örneklerinin alınması için jandarma ekipleri eşliğinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Kurumda kan örnekleri alınan ünlüler, daha sonra İl Jandarma Komutanlığı'ndan ayrılmıştı.
8 ÜNLÜDE UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ
Soruşturmaya ilişkin akşam saatlerinde son dakika bilgisi geldi.
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kanında veya saçında, uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.