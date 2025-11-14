Ünlülere uyuşturucu soruşturması: İfadeleri alınmaya başlandı

8 ÜNLÜDE UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Soruşturmaya ilişkin akşam saatlerinde son dakika bilgisi geldi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kanında veya saçında, uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.