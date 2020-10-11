Ünlülerden PKK'ya Hatay yangını tepkisi Fettah Can fena patladı küfür bile etti

Hatay’ın farklı yerlerinde aynı anda PKK’lı hainler tarafından yakılan ormanlar 2 günün sonunda dün akşam saatlerinde zar zor kontrol altına alındı. PKK’lıların ormanları ateşe verdikleri anlar sosyal medyada paylaşılırken, PKK destekçileri de Hatay’ı bilerek yaktıklarını ifade eden çok sayıda tweet attı. Türk askerine karşı sahada hiçbir varlık gösteremeyen PKK canilerinin, başvurdukları bu adi yöntem bazı ünlüleri de çileden çıkardı. Özellikle sanatçı Fettah Can'ın tepkisi dikkat çekti. Öyle ki Fettah'ın sözleri Twitter'da TT oldu.İşte ünlülerin o tepkileri...