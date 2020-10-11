Ünlülerden PKK'ya Hatay yangını tepkisi Fettah Can fena patladı küfür bile etti
Yerleşim yerlerine sıçrayarak vatandaşları tehlikeye düşüren Hatay'daki orman yangınları dün akşam saatlerinde güçlükle kontrol altına alındı. 2 gün sürem yangını terör örgütü PKK'nın 'Ateşin Çocukları' adlı grubu üstlenmişti. Kamuoyunda PKK'ya yönelik tepkiler tavan yaparken bazı ünlü isimler de tepkisini sert bir şekilde dile getirdi. İşte o tepkilerden bazıları...
Hatay’ın farklı yerlerinde aynı anda PKK’lı hainler tarafından yakılan ormanlar 2 günün sonunda dün akşam saatlerinde zar zor kontrol altına alındı. PKK’lıların ormanları ateşe verdikleri anlar sosyal medyada paylaşılırken, PKK destekçileri de Hatay’ı bilerek yaktıklarını ifade eden çok sayıda tweet attı. Türk askerine karşı sahada hiçbir varlık gösteremeyen PKK canilerinin, başvurdukları bu adi yöntem bazı ünlüleri de çileden çıkardı. Özellikle sanatçı Fettah Can'ın tepkisi dikkat çekti. Öyle ki Fettah'ın sözleri Twitter'da TT oldu.İşte ünlülerin o tepkileri...
Fettah Can
Fettah Can'ın orman yakan teröristlere verdiği tepki şu şekilde:
"Bu yangını başlatan PKK'lı p*çlerin bulunup o ormanda benzin dökülüp yakılması lazım. İnsan hakkı insan olana verilir. Bu yaratıkları cezaevlerinde beslemeye gerek yok. PKK'lılara sempati duyan herkesin Allah belasını versin.”
Birol Güven
"Doğu Çınarı, 2001 yaşında, gövde çapı 750 cm, boyu 17 m. Zeytin Ağacı, 1351 yaşında, gövde çapı 100 cm, boyu 6 m. Hatay'daki binlerce ağaçtan sadece ikisi. Siz neyi yaktığınızın farkında mısınız. Siz insanlık tarihini yakıyorsunuz. Siz insan mısınız" diyerek sert bir dille tepki gösterdi.
Gökhan Özoğuz
Şarkıcı Gökhan Gökoğuz, Yakanın Ocağı yansın. sözleriyle tepkisini dile getirdi.