Ünlülerden peş peşe 10 Kasım paylaşımları! 'Yolum sensin'
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Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84. yılı dolayısıyla yapılan anmalar yurdun her köşesinde devam ediyor. 7'den 77'e herkes Ata'ya özlemini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ifade ediyor. İşte Tarkan'dan Ebru Şancı'ya ünlülerin 10 Kasım paylaşımları...
Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta büyük bir saygı ve özlemle anılıyor. Ata'ya özlem ve saygı sosyal medyada da paylaşımlarla ifade ediliyor. Birçok ünlü isimden de paylaşımlar gecikmedi. İşte onlardan bazıları...
Ebru Şancı
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Sinem Kobal
Sosyal medyayı az kullanan Sinem Kobal'dan Atatürk paylaşımı gecikmedi.
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Serel Yereli
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Tarkan
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