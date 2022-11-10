Ünlülerden peş peşe 10 Kasım paylaşımları! 'Yolum sensin'

Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta büyük bir saygı ve özlemle anılıyor. Ata'ya özlem ve saygı sosyal medyada da paylaşımlarla ifade ediliyor. Birçok ünlü isimden de paylaşımlar gecikmedi. İşte onlardan bazıları...

Ebru Şancı