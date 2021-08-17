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Ünlülerden Afganistan'daki son durum ve Taliban karşıtı paylaşımları

Ünlülerden Afganistan'daki son durum ve Taliban karşıtı paylaşımları

Afganistan'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ünlü isimler art arda Afganistan ve Taliban paylaşımları yapıyor. Taliban'ın Afganistan yönetimine el koymasının ardından, sosyal medyada özellikle Atatürk'ün Türk kadınına sağladığı hak ve özgürlüklerle ilgili paylaşımlar ön plana çıkıyor.

Ünlülerden Afganistan'daki son durum ve Taliban karşıtı paylaşımları

AFGANİSTAN'da ABD öncülüğünde NATO gücünün çekilmesiyle birlikte son haftada kontrolü neredeyse tamamen ele geçiren Taliban'ın başkent Kabil'e de girmesi ve kadınlarla ilgili yayınladığı ürkütücü kararlara sosyal medyadan tepki üzerine tepki yağıyor.

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Ünlülerden Afganistan'daki son durum ve Taliban karşıtı paylaşımları

"Afganistan'da şuan rüya gibi bir hayat sizi bekliyor"

Ünlü sunucu Armağan Çağlayan, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Afganistan'da yaşananlara ithafen "Yallah Afganistan'a" notuyla şu sözleri kullandı:

"Homofobikler, laiklik ve sekülerlik düşmanları, 4 tane eş isteyenler, birinin 4. eşi olmayı hayal edenler, çocuk gelinleri normalleştirenler, kadınları böcek gibi görenler, renkten ve müzikten nefret edenler, Afganistan'da şuan rüya gibi bir hayat sizi bekliyor. Buyrun gidin..."

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Ünlülerden Afganistan'daki son durum ve Taliban karşıtı paylaşımları

Ünlü şarkıcı Gülben eRgen'de Afganistan'da kadınların içinde bulunduğu zor koşulları ve Taliban tarafından canlarıyla tehdit edilmesine yönelik bir paylaşım yaptı. 

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Ünlülerden Afganistan'daki son durum ve Taliban karşıtı paylaşımları

Ergen, Afgan mültecilerin Van sınırı üzerinden ülkemize geçişlerinin başladığı ilk günlerden bu yana verdiği tepkileri sıklıkla paylaşıyor.

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