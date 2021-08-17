Ünlülerden Afganistan'daki son durum ve Taliban karşıtı paylaşımları
Afganistan'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ünlü isimler art arda Afganistan ve Taliban paylaşımları yapıyor. Taliban'ın Afganistan yönetimine el koymasının ardından, sosyal medyada özellikle Atatürk'ün Türk kadınına sağladığı hak ve özgürlüklerle ilgili paylaşımlar ön plana çıkıyor.
AFGANİSTAN'da ABD öncülüğünde NATO gücünün çekilmesiyle birlikte son haftada kontrolü neredeyse tamamen ele geçiren Taliban'ın başkent Kabil'e de girmesi ve kadınlarla ilgili yayınladığı ürkütücü kararlara sosyal medyadan tepki üzerine tepki yağıyor.
"Afganistan'da şuan rüya gibi bir hayat sizi bekliyor"
Ünlü sunucu Armağan Çağlayan, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Afganistan'da yaşananlara ithafen "Yallah Afganistan'a" notuyla şu sözleri kullandı:
"Homofobikler, laiklik ve sekülerlik düşmanları, 4 tane eş isteyenler, birinin 4. eşi olmayı hayal edenler, çocuk gelinleri normalleştirenler, kadınları böcek gibi görenler, renkten ve müzikten nefret edenler, Afganistan'da şuan rüya gibi bir hayat sizi bekliyor. Buyrun gidin..."
Ünlü şarkıcı Gülben eRgen'de Afganistan'da kadınların içinde bulunduğu zor koşulları ve Taliban tarafından canlarıyla tehdit edilmesine yönelik bir paylaşım yaptı.
Ergen, Afgan mültecilerin Van sınırı üzerinden ülkemize geçişlerinin başladığı ilk günlerden bu yana verdiği tepkileri sıklıkla paylaşıyor.