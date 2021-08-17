Ünlülerden Afganistan'daki son durum ve Taliban karşıtı paylaşımları

"Afganistan'da şuan rüya gibi bir hayat sizi bekliyor"

Ünlü sunucu Armağan Çağlayan, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Afganistan'da yaşananlara ithafen "Yallah Afganistan'a" notuyla şu sözleri kullandı:



"Homofobikler, laiklik ve sekülerlik düşmanları, 4 tane eş isteyenler, birinin 4. eşi olmayı hayal edenler, çocuk gelinleri normalleştirenler, kadınları böcek gibi görenler, renkten ve müzikten nefret edenler, Afganistan'da şuan rüya gibi bir hayat sizi bekliyor. Buyrun gidin..."