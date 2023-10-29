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Ünlülerden 29 Ekim mesajları! Kim Cumhuriyet için ne dedi?

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Ünlülerden 29 Ekim mesajları! Kim Cumhuriyet için ne dedi?

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim en büyük eserim" dediği Cumhuriyet bugün 100 yaşında. Türkiye'nin dört bir yanı kırmızı-beyaz, yürekler Cumhuriyet coşkusuyla dolu. Sosyal medyada da ünlü isimler bu önemli günle ilgili mesajlar paylaştı.

Ünlülerden 29 Ekim mesajları! Kim Cumhuriyet için ne dedi?

İşte ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları:

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Ünlülerden 29 Ekim mesajları! Kim Cumhuriyet için ne dedi?

Tarkan: Ülkemizin çağdaş ve aydınlık yarınları için bize Cumhuriyet’i armağan eden Atamızı saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.

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Ünlülerden 29 Ekim mesajları! Kim Cumhuriyet için ne dedi?

Birce Akalay: Ben Cumhuriyet çocuğuyum, Türkiye Cumhuriyeti’nde doğdum. Sayesinde doydum, okudum, çalıştım, kazandım, paylaştım, büyüdüm, çoğaldım. Ülkemin ebedi bağımsızlığı ve ilerleyişi için durmaksızın çalışmaya, sevgiyi ve hoşgörüyü anlatabilmek için nefesim tükenene kadar barışmaya ve atalarımızdan bize miras, dünyaları alsam da değişmeyeceğim vatanımı kanımın son damlasına kadar korumaya yemin ederim. Bugün hepimizin içimizdeki bu büyük coşku, bu ülke için aynı yeminleri etmiş yüce milletimizin sayesindedir. 100 yaşın kutlu olsun Türkiye Cumhuriyeti! Ulu Önderimiz Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ve cumhuriyetimizi bize hediye eden yüce milletimize minnet ve saygıyla. En büyük bayramımız kutlu olsun!

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Ünlülerden 29 Ekim mesajları! Kim Cumhuriyet için ne dedi?

Cem Yılmaz: Cumhuriyetimizi bize armağan eden büyük Atatürk,100. yılda da seni kalpten özlüyor, önünde saygıyla eğiliyorum. Çok yaşa cumhuriyetim.

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