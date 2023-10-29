Ünlülerden 29 Ekim mesajları! Kim Cumhuriyet için ne dedi?

Birce Akalay: Ben Cumhuriyet çocuğuyum, Türkiye Cumhuriyeti’nde doğdum. Sayesinde doydum, okudum, çalıştım, kazandım, paylaştım, büyüdüm, çoğaldım. Ülkemin ebedi bağımsızlığı ve ilerleyişi için durmaksızın çalışmaya, sevgiyi ve hoşgörüyü anlatabilmek için nefesim tükenene kadar barışmaya ve atalarımızdan bize miras, dünyaları alsam da değişmeyeceğim vatanımı kanımın son damlasına kadar korumaya yemin ederim. Bugün hepimizin içimizdeki bu büyük coşku, bu ülke için aynı yeminleri etmiş yüce milletimizin sayesindedir. 100 yaşın kutlu olsun Türkiye Cumhuriyeti! Ulu Önderimiz Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ve cumhuriyetimizi bize hediye eden yüce milletimize minnet ve saygıyla. En büyük bayramımız kutlu olsun!