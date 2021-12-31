Ünlülerden 2022 yılbaşı mesajları ve paylaşımları... 2021'e böyle veda ettiler!

Yeni yıl 2022'ye saatler kala, ünlü isimler sosyal medya hesapları üzerinden yeni yıl temennileri ve mesajlarını paylaşmaya başladı... Ünlü isimlerin en büyük yeni yıl dileği ve vurgusu ise 2019'dan bu yana tüm dünyanın mücadele ettiği Covid -19 pandemisine karşı 'sağlık'tan yana oldu. İşte ünlülerin 2022 yılbaşı mesajları...