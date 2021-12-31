Ünlülerden 2022 yılbaşı mesajları ve paylaşımları... 2021'e böyle veda ettiler!
2022 yılına girmeye sayılı saatler kala ünlüler de yılbaşı mesajları ve paylaşımları yapmaya başladı. İşte ünlülerin 2022'ye merhaba dedikleri yılbaşı mesajları...
Yeni yıl 2022'ye saatler kala, ünlü isimler sosyal medya hesapları üzerinden yeni yıl temennileri ve mesajlarını paylaşmaya başladı... Ünlü isimlerin en büyük yeni yıl dileği ve vurgusu ise 2019'dan bu yana tüm dünyanın mücadele ettiği Covid -19 pandemisine karşı 'sağlık'tan yana oldu. İşte ünlülerin 2022 yılbaşı mesajları...
Hülya Koçyiğit: Tüm dünyaya, insanlığa ve güzel ülkemize barış, huzur ve sağlık getirsin. Sevginin, iyiliğin, hoşgörünün, birliğin ve beraberliğin güçlendiği bir yıl olsun 2022. Hepimiz için bolluk, bereket ve güzel haberlerle geçsin yeni yıl.
Türkan Şoray: Ülkemi çok seviyorum ve güzel ülkem için yeni bir yılda yeni başlangıçlar diliyorum. 2022 ülkemize sağlık, mutluluk, umut ve aydınlık günler getirir. Kadınlar, çocuklar ve can dostlarımız şiddet görmez, anneler ağlamaz, gençler umutlarını kaybetmezler. 2022'nin hepimizi sevgiyle sarıp sarmalamasını diliyorum.
Kadir İnanır: Sağlığım yerinde. Yeni yılda bu ülkeye büyük barışı mutlaka getirmeliyiz. Bu büyük barışı getirmeden hiçbir şeyin asla güzel olma şansı yoktur. Herkesin güzelliği, mutluluğu, barış içerisinde yaşaması gerekir. Onu mutlaka gerçekleştirmek zorundayız.