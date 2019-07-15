Ünlülerden 15 Temmuz mesajları! Acun Ilıcalı Demet Akalın ve birçok isim hain geceyi unutmadı
15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılı saygı ve sevgi çerçevesinde anılırken, ünlü isimlerden 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'ne özel mesajlar yağdı.
Aradan 3 yıl geçmesine rağmen Türkiye'nin hiçbir zaman unutmayacağı 15 Temmuz darbe girişiminde verdiğimiz şehitler ülkemizin çeşitli bölgelerinde anılmaya devam ediyor. Sanatçılar ise sosyal medya hesaplarından 15 Temmuz gecesi yaşanan olayların ardından mesajlar paylaşıyor. İşte ünlü isimlerden 15 Temmuz mesajları...
Acun Ilıcalı: 15 Temmuz’un 3. yılında demokrasimiz ve milletimiz için kendini feda eden kahraman şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Sizi hiçbir zaman unutmayacağız.
Demet Akalın: Unutmak yok! Şehitlerimize yüce rabbimden rahmet diliyorum
Mustafa Ceceli: 15Temmuz 2016... Darbeci zihniyete kilit vurulan, geçit verilmeyen, kalleşin planının ayağına dolandığı gece. Demokrasiye ve özgürlüğe canı pahasına sahip çıkan mekânı cennet şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.