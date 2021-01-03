Ünlüler tek ses oldu Twitter yıkıldı! Demet Akalın Reha Özcan Mert Öcal da destek verdi
Twitter'da SMA hastaları için başlatılan bir kampanyaya aralarında Reha Özcan, Demet Akalın, Mert Öcal'ın da bulunduğu birçok ünlüler destek yağdı.
Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde satılmayan ve Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan üç biletin ikramiye tutarı 75 milyon TL'nin SMA hastası çocuklar için kullanılmasına ilişkin kampanya başlatıldı.
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Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 100 milyon TL’lik büyük ikramiye bir adet çeyrek bilete isabet etti. Satılmayan üç çeyrek biletin ikramiye tutarı olan 75 milyon lira Türkiye Varlık Fonu'na kalmıştı.
İşte kampanyaya destek veren ünlüler...
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