Ünlüler tek ses oldu Twitter yıkıldı! Demet Akalın Reha Özcan Mert Öcal da destek verdi

Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 100 milyon TL’lik büyük ikramiye bir adet çeyrek bilete isabet etti. Satılmayan üç çeyrek biletin ikramiye tutarı olan 75 milyon lira Türkiye Varlık Fonu'na kalmıştı.



İşte kampanyaya destek veren ünlüler...