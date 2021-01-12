Ünlüler takımından biri veda edecek Survivor adasında diskalifiye şoku
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla başlayan Survivor 2021'e erken bir diskalifiye iddiası damga vurdu.
TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor, yayın hayatına kaldığı yerden yeni yarışmacılarla devam etmeye başladı. Acun Ilıcalı'nın adaya girişiyle başlayan Survivor kanalın yüzünü ilk bölüm reytingiyle bir heyli güldürdü.
Survivor'ın başlamasıyla ise sosyal medyada ortalık yıkıldı. Son olarak ise bir diskalifiye iddiası ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın ilk yarışmacı olarak Survivor aday kadrosuna alındığını açıkladığı ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın Survivor 2021'den diskalifiye edildiği iddiaları, gündeme bomba gibi düştü.
Cemal Hünal, ada şartlarına uyum sağlayamadığı gerekçesiyle yarışmadan diskalifiye edildiği iddia edildi.
10 Ocak günü yayımlanan bölümde Hünal'ın rahatsızlandığı ardında da kendisine gelemediği söylentileri aldı başını gitti.