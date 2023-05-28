Ünlüler sandık başına gitti! Cem Yılmaz '100 Lira' isteyince ortalık yıkıldı
Türkiye 2. tur Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına giderken ünlü isimler de sandık başına gitti. Oylarını kullanan ünlü isimler de vatandaşlık görevlerini yaptıkları okullardan paylaşımlarda bulundu. En erkenci ünlü Sezen Aksu oldu. İşte ünlülerin sandık başından yansıyan fotoğrafları...
Türk pop müziğinin Sanatçı Sezen Aksu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokulunda kullandı. Aksu sabah 08.20 sıralarında sandık bayına giden Aksu hayranlarını kırmayarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Okulun çıkış kapısında Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile karşılaşan Aksu, başkan Aydın ile küçük bir sohbet gerçekleştirdi.
Komedyen Cem Yılmaz, TSYD İstanbul Topkapı Üniversitesi’ne gelerek oyunu kullandı. Oy kullanımı öncesinde sandık görevlileri ile ünlü komedyen arasında renkli diyaloglar yaşandı. Oyunu kullanan ünlü komedyen, sandık görevlilerine 'kolay gelsin' dileklerinde bulundu. Basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan Yılmaz, oy kullanmaya gelen vatandaşlarla fotoğraf çekildi. O esnada Yılmaz’ın gençlerden ‘100 TL para’ istemesi gülüşmelere neden oldu.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oyunu kullandı
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile birlikte Göktürk’te Nejat Sabuncu İlkokulu’nda oyunu kullandı. Saat 10.00’da okula gelen Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, oy kullanacağı sandığın bulunduğu sınıfa girdi. Okulda oy kullanmaya gelen Kıvanç Tatlıtuğ’u gören hayranları, fotoğraf çekti. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, daha sonra okuldan ayrıldı.
Oy kullanmaya bebeğiyle gelen oyuncu Demet Evgar sosyal medyada paylaştığı fotoğrafının altına “Gelecek güzel günlerimiz için” notunu düştü.