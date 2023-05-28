Ünlüler sandık başına gitti! Cem Yılmaz '100 Lira' isteyince ortalık yıkıldı

Türk pop müziğinin Sanatçı Sezen Aksu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokulunda kullandı. Aksu sabah 08.20 sıralarında sandık bayına giden Aksu hayranlarını kırmayarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Okulun çıkış kapısında Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile karşılaşan Aksu, başkan Aydın ile küçük bir sohbet gerçekleştirdi.