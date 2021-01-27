Ünlüler kan kaybediyor Survivor 2021'de bakın kim adaya veda etti

Survivor'da bu akşam kadın yarışmacılar performans oyunu için parkura çıktı. Sembolü kazanmak için önce takım arkadaşları ile mücadele ettiler. Gönüllüler takımında finalist Ayşe olurken ünlüler takımında finale kalan Melis oldu. İkili arasında oynanan final oyununda ilk turu Ayşe alırken ikinci turda galip gelen Melis oldu. 1-1 beraberliğin olduğu son turda iki kadın yarışmacı nefes kesen bir mücadele ortaya koydular. Melis, son turda Ayşe'yi 3-2 geçerek sembolün sahibi oldu.