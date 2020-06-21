Ünlüler dünyasından Babalar Günü paylaşımları geldi!
Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, Babalar Günü'nü sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla kutladılar.
Gül Sunal: Canım Ali'm... Öyle güzel baba oldun ki hem bana, hem Ezo’ya, hem de Narin'e...
Kemal’e de ailemizi sarıp sarmaladığı ve sana iyi örnek olduğu için teşekkür ederim. İkinizin de Babalar Günü'nü kutluyorum ve minnetle kucaklıyorum. İyi ki varsınız. (Siyah beyaz fotoğraftaki Ali, süt içen ise Ezo)
Doğa Rutkay Kamal: İyi ki varsın baba, seni çok ama çok seviyorum. Yolum, ışığım ... Babalar ve dedeler günün kutlu olsun. Kızın...
Demet Akalın: Benim hatıralarımda bile olamayacak kadar kısa yaşayan Babam... Umarım benimle gurur duyuyordur.
Alişan: Babası hayatta olanlar olarak bizler çok şanslıyız. Allah'ım babası vefat etmiş, ya da hiç babasını görmeyenlere sabırlar versin. Ve tüm şehit babalarımıza... Hepsinin mekanları cennet olsun İnşallah. Baba olmak, çocuklarına sahip çıkmak, ailesini her türlü tehlikeye karşı ölümüne savunmak, eşine "Ben erkeğim döverim de severim de" deyip hayvan gibi davranmamak, çocukları okusun, büyüsün, iyi adam, iyi birer birey olarak yetişsin diye gecesini gündüzüne katıp evine ekmek götürmeye çalışmak. Kısaca baba kelimesini sadece sözde değil özde hak etmek... Benim aynen öyle bir babam var, çok şükür ve onun gibi bir baba olabilirsem ne mutlu bana... Ve oğlum; sen bana her 'baba' dediğinde benim içimden geçen dua hep aynı... Allah'ımdan tek isteğim sen sağlıklı ol yeter.