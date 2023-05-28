Ünlüler Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa gitti
Cem Yılmaz, Sezen Aksu, Ata Demirer, Alina Boz Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanmaya gitti.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, TSYD İstanbul Topkapı Üniversitesi’ne gelerek oyunu kullandı. Oy kullanımı öncesinde sandık görevlileri ile ünlü komedyen arasında renkli diyaloglar yaşandı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oyunu kullanmak için TSYD İstanbul Topkapı Üniversitesi'ne geldi. Sabah saat 08.30 sıralarında okula gelen Yılmaz, 1226 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanımı öncesinde sandık görevlileri ile ünlü komedyen arasında renkli diyaloglar yaşandı.
Oyunu kullanan ünlü komedyen, sandık görevlilerine 'kolay gelsin' dileklerinde bulundu. Basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan Yılmaz, oy kullanmaya gelen vatandaşlarla fotoğraf çekildi. O esnada Cem Yılmaz’ın gençlerden ‘100 TL para’ istemesi gülüşmelere neden oldu.
Sanatçı Sezen Aksu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokulunda kullandı.
Sezen Aksu sabah 08.20 sıralarında oyunu kullanmak için Beykoz’da bulunan Sedat Simavi Ortaokuluna geldi. Okula geldiği ve sandığa gittiği süre zarfı içinde Aksu hayranlarını kırmayarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra kabine girip oyunu kullanan Aksu çıkışta yine hayranlarının isteği üzerine onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Okulun çıkış kapısında Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile karşılaşan Aksu, başkan Aydın ile küçük bir sohbet gerçekleştirdi. Sezen Aksu daha sonra aracına binerek okuldan ayrıldı.
Ünlü Komedyen Ata Demirer, Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesi Halk Eğitim Salonu’nda 1004 nolu sandıkta oyunu kullandı.
Ünlü Komedyen Ata Demirer, Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesi Halk Eğitim Salonu'nda 1004 nolu sandıkta oyunu kullandı.
Çanakkale'de Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oy verme işlemleri devam ediyor. Çanakkale il genelinde saat 17.00'ye kadar 1591 sandıkta, 436 bin 13 seçmen oy kullanma işlemi devam edecek.
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesinde de 8 sandıkta 2 bin 691 seçmen oy kullanıyor. Ünlü Komedyen Ata Demirer, Bozcaada ilçesi Halk Eğitim Salonu'nda Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için 1004 nolu sandıkta oyunu kullandı.