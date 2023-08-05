Ünlü Youtuber Merve Veziroğlu, kavga ettiği eşi tarafından defalarca bıçaklandı!

Olay Üsküdar’da dün sabah saatlerinde yaşandı. Üsküdar'daki evlerine yaklaşık 1 yıl kadar önce taşınan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32) ile eşi Yunus Yıldırım (31) komşuların iddiasına göre bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşıyordu.