Ünlü youtuber Desmond 'Etika' Amofah ölü bulundu
Youtube'da çektiği oyun videoları ile tanınan Amerikalı ünlü youtuber Desmond "Etika" Amofah ölü bulundu.
Minecraft ve Nintendo videoları ile tanınan ünlü YouTuber Desmond "Etika" Amofah, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York eyaletinde ölü bulundu.
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New York Polis Departmanı (NYPD) bugün yaptığı açıklamada, "Etika" olarak bilinen popüler YouTuber Desmond Amofah'ın ölü bulunduğunu söyledi.
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Geçtiğimiz hafta intiharla ilgili düşüncelerini paylaştığı bir video yayınladıktan sonra kayıplara karışan Amofah, 20 Haziran’dan bu yana aranıyordu.
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Söz konusu video, daha sonra platformun topluluk kurallarını ihlal ettiği için YouTube tarafından kaldırıldı.
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