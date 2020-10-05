Ünlü Youtuber 'Biden'a oy verene çıplak fotoğraf' gönderecek

Daha sonra Twitter'daki bu mesajını silerek Instagram hesabından paylaşım yapan YouTuber, kafasına Biden'ın yüzünü montajladığı bir fotoğrafını paylaşarak "Değişimi benim kadar isteyen insanları görmek harika. Amerika için neyin doğru olduğunu bilmek için k.çıma ihtiyacın yok, o yüzden OY VER!" diye yazdı.