Ünlü yönetmen Yavuz Özkan Cerrahpaşa'da yoğun bakıma alındı!
Ünlü yönetmen Yavuz Özkan, organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yoğun bakıma alındı.
Yavuz Özkan yoğun bakıma alındı. Özkan, bir süredir Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde organ yetmezliği nedeniyle tedavi görüyor.
Yavuz Özkan, 1962 - 1965 arasında Kütahya'daki bir madende işçi olarak çalıştıktan sonra 1966'da dergi yayıncılığına başladı. Hikâyeler yazmaya başlayan Yavuz Özkan, Kocaeli Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı.
1970'te kısa filmler çekerek yönetmenliğe başlayan Yavuz Özkan, 10 yıl boyunca Türk sineması adına önemli filmler ürettikten sonra 1980'de Paris'e gitti. Fransız Televizyonu için 'Sevgiliye Mektuplar' ile 'Son Savaşçı' adlı TV dizilerini senaryosunu yazan ve yöneten Özkan, Philippe Nuil'in yönettiği 'Suyun Altındaki Ağaç'ta oyuncu olarak kamera karşısına geçti.
1987'de Türkiye'ye dönen Yavuz Özkan, iki arkadaşıyla birlikte TÜRSAK'ı (Türkiye Sinema ve Audiovisuel Vakfı) kurdu.