Ünlü yönetmen Steven Spielberg'in kızı Mikaela porno yıldızı oldu babası destek verdi

Dünyaca ünlü yapımcı ve yönetmen Steven Spielberg’ün bebekken evlat edindiği Mikaela Spielberg porno yıldızı oldu. 23 yaşındaki genç kız, The Sun’a verdiği röportajda ailesinin en büyük destekçisi olduğunu söyledi: “Güvenliğim onlar için her zaman bir numaralı öncelik oldu. Bunu yapma sebebim, vücudumu kazançlı bir şekilde onurlandırmak istemem” dedi.