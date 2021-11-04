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Ünlü türkücü Seher Dilovan'dan Eurovision hamlesi! Oğlunu göndermek için harekete geçti

Ünlü türkücü Seher Dilovan'dan Eurovision hamlesi! Oğlunu göndermek için harekete geçti

Ünlü türkücü Seher Dilovan oğlu Alan Dere'yi Eurovision'a göndermek için harekete geçt.i.

Ünlü türkücü Seher Dilovan'dan Eurovision hamlesi! Oğlunu göndermek için harekete geçti

Tel Aviv doğumlu Türk-İsrail asıllı şarkıcı Linet'in, İsrail'i Eurovision'da temsil etmek için XFactor yarışmasına katılmasının ardından, türkücü Seher Dilovan'ın oğlunun da İsviçre için yarışmak istediği ortaya çıktı.

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Ünlü türkücü Seher Dilovan'dan Eurovision hamlesi! Oğlunu göndermek için harekete geçti

Kısa bir süre önce oğlu Alan Dere ile "Tadım Tuzum" adlı şarkıda düet yapan Dilovan, "Müzik Habercisi" adlı radyo programında Michael Kuyucu’nun sorularını yanıtladı.

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Ünlü türkücü Seher Dilovan'dan Eurovision hamlesi! Oğlunu göndermek için harekete geçti

Sanatçı, Alan Dere’nin İsviçre adına Eurovision Şarkı Yarışması finallerine hazırlandığını açıkladı.

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Ünlü türkücü Seher Dilovan'dan Eurovision hamlesi! Oğlunu göndermek için harekete geçti

Dilovan, "Alan Dere, İsviçre’de şu anda. İsviçre için Eurovision için hazırlıklara başladı, şarkısını yaptı, sundu, sonuç bekliyoruz." dedi.

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