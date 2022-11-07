Ünlü Türk mücevhercinin cesedi 13 gündür kayıp! Mücevherleri gemide bulundu
TÜRKİYE'nin en tanınmış mücevhercilerinden Dilek Ertek, sevgilisiyle çıktığı Tahiti tatilinde lüks cruise gemisinden düşerek öldü. Ertek'in cesedine 13 gündür ulaşılamazken, kaybolduğu iddia edilen Ertek'in mücevherlerinin gemide olduğu ortaya çıktı. Avukatından flaş açıklamalar geldi...
Sosyetenin ünlü isimlerinden Dilek Ertek, 26 Ekim'de İsviçreli sevgilisiyle doğum gününü kutlamak için Norwegian Spirit adlı cruise gemisine bindi. Tahiti'ye uğrayan gemi, Pasifik Okyanusu'nda seyir halindeyken, sevgilisi gün boyu kendisinden haber alamadığı Ertek'in kayıp olduğunu bildirdi.
Kamera kayıtlarının incelenmesiyle işkadınının balkondan aşağı düştüğü tespit edildi. Annesinin öldüğünü öğrenen Gökçe Atuk, Tahiti'ye giderek annesini aramaya başlasa da, Ertek'in cansız bedenine ulaşılamadı. Atuk ve avukatının Tahitili yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ertek'i sevgilisinin ittiği iddia edilirken gerçek, soruşturma sonucunda netlik kazanmış olacak.
Kaptan neler anlattı?
Olaya ilişkin son gelişmeleri anlatan Gökçe Atuk'un avukatı Didem Konaş Büyükpınar, Ertek'in mücevherlerinin kayıp olduğuna ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Yaşanan olayın uluslararası sularda gerçekleşmesi nedeniyle Tahiti'nin soruşturma başlatması yönünde Atuk'un büyük emeğinin olduğunu ve soruşturmanın derinleştirildiğini kaydeden Büyükpınar, şöyle devam etti:
"Kaptanın ve ilgili personellerin ifadesi alındı. Geminin yaptığı araştırma kayıtları da adli makamlara teslim edildi. Kaptanın seyir defterini yetkili makamlar aldı. Şu ana kadar yapılan soruşturma neticesinde Ertek'in o gece yanında kim veya kimlerin olduğunun henüz teşhisi yapılmadı."